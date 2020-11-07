«На вид 50 лет». Сотрудники полиции просят помочь опознать погибшего пешехода, которого сбил 17-летний подросток

Сотрудники полиции просят установить личность мужчины, который погиб под колёсами пьяного 17-летнего водителя. Как сообщили АН «Между строк» в УГИБДД по Свердловской области, на вид мужчине 50–60 лет, у него славянская внешность и седые волосы средней длины. В момент аварии он был одет в куртку тёмного цвета и тёмные джинсы, кожаную кепку чёрного цвета, свитер в разноцветную полоску тёмно-синего, голубого и белого цвета.

«Просьба ко всем, кто может помочь установить личность мужчины, связаться с дежурной частью Межмуниципального управления МВД России “Нижнетагильское” по телефону 8 (3435) 47-70-02 либо передать имеющуюся информацию по номеру 102», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, стали известны подробности ночной аварии. Выяснилось, что подросток взял ключи от автомобиля родителей, никому ничего не сказал и решил съездить за шаурмой в кафе по улице Фрунзе. Ранее сотрудниками полиции в ненадлежащем поведении подросток замечен не был, а в школе характеризуется с положительной стороны. Мать подростка привлекли к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления.