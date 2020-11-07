В Нижнем Тагиле пьяный 17-летний ученик автошколы насмерть сбил пешехода

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

ДТП произошло 7 ноября около 4:30 утра. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, пока родители спали, несовершеннолетний тагильчанин взял ключи от автомобиля Skoda Rapid и поехал кататься. У дома № 60 по улице Вогульской он сбил мужчину, личность погибшего установить пока не удалось.

«Водитель освидетельствован на наличие алкоголя в организме, опьянение установлено. Также известно, что несовершеннолетний обучается в автошколе для получения водительского удостоверения, на данный момент право управления транспортным средством у подростка отсутствует. Семья благополучная, о подростке везде только хорошие характеристики. Нужно разбираться, что послужило причиной такого поведения юноши», — добавили в Госавтоинспекции.

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 15 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, в результате которых 2 человека погибли, 26 получили травмы различной степени тяжести.