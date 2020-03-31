На въезде в Серов со стороны Нижнего Тагила ГИБДД и медики установили кордон для проверки температуры у водителей и пассажиров

Утром 31 марта на въезде в Серов со стороны Нижнего Тагила местные власти вместе с ГИБДД и медиками организовали кордон, где замеряют у водителей и пассажиров температуру тела. Как сообщают СМИ, такую меру с сегодняшнего дня ввёл городской оперативный штаб, ориентируясь на указ губернатора Свердловской области.

«Мы вводим дополнительные меры безопасности жителей города, — заявил глава Серова Василий Сизиков. — Останавливаем абсолютно всю технику, измеряем температуру у водителей и пассажиров, раздаём памятки по коронавирусу. Это прежде всего для нашего с вами здоровья. Я прошу серовчан и гостей города оставаться дома, позаботиться о себе, своих близких.

В ГИБДД Серова отметили, что данный блок-пост будет работать на постоянной основе до отмены ограничений.

«Мы замеряем температуру тела всем въезжающим в Серов, дополнительно информируем людей. Люди должны понимать, что эти меры не для устрашения, а для того, чтобы их обезопасить. Параллельно мы пытаемся отследить внутреннюю миграцию», — говорит главврач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».