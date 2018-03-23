На Вагонке покусавшая ребёнка и растерзавшая той-терьера свора собак снова напала на людей

В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ещё два нападения стаи собак на людей. Так во вторник, 20 марта, во дворе дома № 48 по улице Зари бродячие собаки напали на женщину со щенком. Как рассказала АН «Между строк» Елизавета Перминова, когда она гуляла во дворе с трёхмесячным стаффордом, на него бросились три большие собаки. Женщине с помощью случайных прохожих удалось отбить щенка, но тот успел получил серьёзные травмы. Чтобы спасти его жизнь, потребовалась срочная операция, которая продлилась более двух часов и обошлась хозяевам в семь тысяч рублей.

По словам Елизаветы, это не первый случай, когда на членов её семьи напали беспризорные животные.

«Первый случай произошёл две недели назад, - рассказывает женщина. – Нашему щенку четвёртый месяц и поскольку он ещё маленький, то мы гуляем с ним буквально минуту. В тот день мой сын пошёл его выгуливать, когда дворовая собака к ним подлетела. Он щенка взял на руки, кричит: “Помогите, помогите!”, а та собака его за руку цапнула. Сейчас сын на уколы ходит. В полицию мы не ходили, мы делали заявку в управляющую компанию, но бесполезно, не реагируют».

Напомним, в этом же районе 7 марта стая бродячих собак напала на молодую маму с ребёнком, которые выгуливали своего той-терьера. Дворняги вырвали у четырёхлетнего мальчика клок волос и расцарапали щеку, а той-терьера разорвали на куски. Пресс-службы прокуратуры и СК по Свердловской области заявили, что по данному факту ведомствами организована проверка. О её результатах пока не сообщается.