На УВЗ создан первый вагон-хоппер для нужд металлургических и горнодобывающих предприятий

На головном предприятии «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле впервые создан вагон-хоппер модели 20-5197 для перевозки окатышей и агломерата. Новинка уже получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и будет производиться в цехах УВЗ и его волчанского филиала. Разработка изделия началась в августе прошлого года в Уральском конструкторском бюро вагоностроения по заказу одного из металлургических предприятий.

«Вагон-хоппер модели 20-5197 с термостойкой обшивкой кузова предназначен для перевозки по железным дорогам окатышей и агломерата с температурой до +400°C и их механизированной разгрузки. Обшивка вагона подвижная, что позволяет компенсировать тепловые расширения. По сравнению с вагонами-аналогами окатышевоз уральских конструкторов больше по объёму кузова (48 м³) и грузоподъёмности (75,5 т). В то же время он имеет небольшую массу тары – 23,9 т, что позволит перевозить больше груза. Вагон-хоппер устанавливается на инновационные тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 т. Срок службы изделий увеличен с 15 до 24 лет», – уточняют в пресс-службе предприятия.

В ходе проверок были учтены пожелания заказчика по совершенствованию конструкции. Опытные образцы успешно прошли испытания, был получен сертификат соответствия, что позволяет «Уралвагонзаводу» серийно производить эти вагоны.

На УВЗ данный сегмент рынка считают наиболее перспективным. Потенциальными заказчиками вагона-хоппера являются металлургические и горнодобывающие предприятия, некоторые уже высказали интерес к новой продукции, отметили в корпорации.

Агентство новостей «Между строк»