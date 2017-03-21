Сегодня: Ср, 22 Марта, 2017 | USD 57.64 руб. 0.36   EUR 62.27 руб. 1.27   | -1 °C
22 Мар 2017 11:47 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

На УВЗ создан первый вагон-хоппер для нужд металлургических и горнодобывающих предприятий

На головном предприятии «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле впервые создан вагон-хоппер модели 20-5197 для перевозки окатышей и агломерата. Новинка уже получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и будет производиться в цехах УВЗ и его волчанского филиала. Разработка изделия началась в августе прошлого года в Уральском конструкторском бюро вагоностроения по заказу одного из металлургических предприятий.

«Вагон-хоппер модели 20-5197 с термостойкой обшивкой кузова предназначен для перевозки по железным дорогам окатышей и агломерата с температурой до +400°C и их механизированной разгрузки. Обшивка вагона подвижная, что позволяет компенсировать тепловые расширения. По сравнению с вагонами-аналогами окатышевоз уральских конструкторов больше по объёму кузова (48 м³) и грузоподъёмности (75,5 т). В то же время он имеет небольшую массу тары – 23,9 т, что позволит перевозить больше груза. Вагон-хоппер устанавливается на инновационные тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 т. Срок службы изделий увеличен с 15 до 24 лет»,  уточняют в пресс-службе предприятия.

В ходе проверок были учтены пожелания заказчика по совершенствованию конструкции. Опытные образцы успешно прошли испытания, был получен сертификат соответствия, что позволяет «Уралвагонзаводу» серийно производить эти вагоны.

На УВЗ данный сегмент рынка считают наиболее перспективным. Потенциальными заказчиками вагона-хоппера являются металлургические и горнодобывающие предприятия, некоторые уже высказали интерес к новой продукции, отметили в корпорации.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • На УВЗ создан первый вагон-хоппер для нужд металлургических и горнодобывающих предприятий

Рекомендуемые новости:

64x64
21.Мар.17 23:51 | Комментарии: 0

Перед встречей с Чайкой тагильская мэрия в панике гасит долги перед подрядчиками, раздувая доходы бюджета. «Неизвестно, кто будет после выборов подводить итоги, можно и больше нарисовать»

64x64
21.Мар.17 17:33 | Комментарии: 0

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» ищет инвесторов для исполнения мечты Эдуарда Росселя. Почему любимый проект экс-губернатора так и не стал «уральским Куршевелем»

64x64
21.Мар.17 13:51 | Комментарии: 0

Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон»

Лента новостей

В Молодёжном театре Нижнего Тагила впервые покажут спектакль с пометкой 18+. «Из Екатеринбурга приедут критики, чтобы проверить его на наличие порнографии» В Молодёжном театре Нижнего Тагила впервые покажут спектакль с пометкой 18+. «Из Екатеринбурга приедут критики, чтобы проверить его на наличие порнографии»
22.03.2017 | Комментарии: 0
Новый гендиректор УВЗ Александр Потапов пообещал Куйвашеву расширить производство гражданской продукции Новый гендиректор УВЗ Александр Потапов пообещал Куйвашеву расширить производство гражданской продукции
22.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле изменились правила записи детей в летние лагеря В Нижнем Тагиле изменились правила записи детей в летние лагеря
22.03.2017 | Комментарии: 0
В Красноярске преподавателя вуза уволили из-за показа фильма ФБК В Красноярске преподавателя вуза уволили из-за показа фильма ФБК
22.03.2017 | Комментарии: 0
Безработица толкнула жителя Нижнего Тагила заняться продажей наркотиков Безработица толкнула жителя Нижнего Тагила заняться продажей наркотиков
22.03.2017 | Комментарии: 0
Минобороны умолчало о гибели в Сирии российских наёмников Минобороны умолчало о гибели в Сирии российских наёмников
22.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле рецидивист несколько месяцев прятал труп на садовом участке В Нижнем Тагиле рецидивист несколько месяцев прятал труп на садовом участке
22.03.2017 | Комментарии: 0
Госдума освободила попавших под санкции бизнесменов от уплаты налогов в России Госдума освободила попавших под санкции бизнесменов от уплаты налогов в России
22.03.2017 | Комментарии: 0
Навальный отклонил предложение властей проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино или Сокольниках Навальный отклонил предложение властей проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино или Сокольниках
22.03.2017 | Комментарии: 0
Верховный суд отказался менять приговор Варваре Карауловой Верховный суд отказался менять приговор Варваре Карауловой
22.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Нижний Тагил попросит депутата Госдумы Балыбердина изменить процесс зачисления детей в 1-й класс Нижний Тагил попросит депутата Госдумы Балыбердина изменить процесс зачисления детей в 1-й класс
22.03.2017 | Комментарии: 0
Депутат от КПРФ попросил СК проверить «империю Медведева» Депутат от КПРФ попросил СК проверить «империю Медведева»
22.03.2017 | Комментарии: 0
В Госдуме предложили снизить налогообложение самозанятых граждан В Госдуме предложили снизить налогообложение самозанятых граждан
22.03.2017 | Комментарии: 0
«Новая газета»: Bombardier лоббировала снятие санкций с Якунина в обмен на выход на рынки СНГ «Новая газета»: Bombardier лоббировала снятие санкций с Якунина в обмен на выход на рынки СНГ
22.03.2017 | Комментарии: 0
На УВЗ создан первый вагон-хоппер для нужд металлургических и горнодобывающих предприятий На УВЗ создан первый вагон-хоппер для нужд металлургических и горнодобывающих предприятий
22.03.2017 | Комментарии: 0
В аэропорту «Кольцово» Интерпол задержал подельника экс-депутата Куковякина В аэропорту «Кольцово» Интерпол задержал подельника экс-депутата Куковякина
22.03.2017 | Комментарии: 0
ХК «Спутник» вылетел из розыгрыша Кубка Братины. Итоги сезона ХК «Спутник» вылетел из розыгрыша Кубка Братины. Итоги сезона
22.03.2017 | Комментарии: 0
Лишённый прав за пьяную езду депутат Карапетян устроил скандал на заседании ЗакСО Лишённый прав за пьяную езду депутат Карапетян устроил скандал на заседании ЗакСО
22.03.2017 | Комментарии: 0
Росстат вернут в подчинение Минэкономразвития Росстат вернут в подчинение Минэкономразвития
22.03.2017 | Комментарии: 0
Реальные доходы россиян в феврале снизились на 4% Реальные доходы россиян в феврале снизились на 4%
22.03.2017 | Комментарии: 0
Импортёры алкоголя остались без акцизных марок Импортёры алкоголя остались без акцизных марок
22.03.2017 | Комментарии: 0
Медведев назначил нового главу Росмолодёжи Медведев назначил нового главу Росмолодёжи
22.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Владельцы «Связного» и «Евросети» планируют слияние сетей «Ъ»: Владельцы «Связного» и «Евросети» планируют слияние сетей
22.03.2017 | Комментарии: 0
В Хабаровске организатора митинга «Он нам не Димон» оштрафовали до его проведения В Хабаровске организатора митинга «Он нам не Димон» оштрафовали до его проведения
22.03.2017 | Комментарии: 0
Перед встречей с Чайкой тагильская мэрия в панике гасит долги перед подрядчиками, раздувая доходы бюджета. «Неизвестно, кто будет после выборов подводить итоги, можно и больше нарисовать» Перед встречей с Чайкой тагильская мэрия в панике гасит долги перед подрядчиками, раздувая доходы бюджета. «Неизвестно, кто будет после выборов подводить итоги, можно и больше нарисовать»
21.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости