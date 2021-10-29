​​​​​​​На «Уралвагонзаводе» скончался рабочий

Сегодня утром на территории «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») скоропостижно скончался сторож одного из подразделений металлургического производства. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, 61-летнему мужчине стало плохо на рабочем месте (вне зоны работы технологического оборудования). Оперативно приехавший экипаж скорой помощи провел необходимые реанимационные мероприятия, но спасти сотрудника не удалось.

По информации источника АН «Между строк», предварительной причиной смерти является сердечно-сосудистое заболевание.