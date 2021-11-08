На «Уралвагонзаводе» скончался 61-летний рабочий

Утром 8 ноября на территории «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») скоропостижно скончался 61-летний монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, ему стало плохо до начала рабочей смены, вне зоны работы технологического оборудования.

«Оперативно приехавший экипаж скорой помощи провёл необходимые реанимационные мероприятия, но спасти сотрудника не удалось. В настоящее время на предприятии создана комиссия под председательством Государственной инспекции труда в Свердловской области, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Администрация “Уралвагонзавода”, профсоюзный комитет и коллеги приносят соболезнования родным и близким покойного», – пояснили на УВЗ.

Также в корпорации отметили, что «Уралвагонзавод» проявляет открытость, доведя до журналистов информацию о произошедшем.

«Предприятие не скрывает информацию и тем более не искажает детали происходящего», – заявили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

По информации АН «Между строк» у мужчины были проблемы с сердечно-сосудистой системой.