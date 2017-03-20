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20 Мар 2017 13:50 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

На «Уралвагонзаводе» начали ремонт газопровода и обещают бесперебойное тепло жителям Вагонки на ближайшие 20 лет

На «Уралвагонзаводе» начался капитальный ремонт устаревшего газопровода, снабжающего местную теплоэлектроцентраль. Заводская ТЭЦ, помимо газоснабжения производственной площадки предприятия, обеспечивает теплом и горячей водой дома и соцобъекты Дзержинского района. Планируется, что обновлённая магистраль будет запущена этим летом, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе корпорации. 

В настоящее время уже смонтирован внутризаводской участок трубопровода, установлены фундаменты и колонны. До конца весны предстоит заменить ещё около 18 участков за пределами производственной площадки. Перед запуском трубопровод должен будет пройти пневматические испытания давлением в 16 атмосфер. Окончательный этап – врезка – займёт около недели.

В пресс-службе УВЗ отмечают, что после запуска обновлённого газопровода жители Вагонки будут защищены от рисков замёрзнуть зимой или остаться без горячей воды минимум на 20 лет.

Агентство новостей «Между строк»

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