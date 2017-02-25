На Урале семья отсудила у врачей 600 тысяч рублей

Городская больница Краснотурьинска выплатила 600 тысяч рублей девочке, ставшей инвалидом из-за неправильного оказания медицинской помощи, сообщает прокуратура Свердловской области.

«Законным представителем девочки приняты предложенные условия мирового соглашения. Краснотурьинский городской суд утвердил мировое соглашение. Благодаря вмешательству прокуратуры в пользу ребёнка взыскана компенсация морального вреда, причиненного её здоровью», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в возрасте трёх дней новорождённой девочке в Краснотурьинской городской больнице была проведена вакцинация от туберкулёза БЦЖ. В возрасте 1 год 1 месяц у ребёнка диагностировано осложнение БЦЖ-вакцинации.

«Однако диагноз определён врачами городской больницы неверно, что повлекло ухудшение состояния здоровья девочки и более тяжкие последствия для здоровья, которые могли бы не наступить в случае своевременного и правильного оказания медицинской помощи, адекватной имеющемуся заболеванию», — отмечает надзорное ведомство.

Правильный диагноз был установлен только в областной детской клинической больнице №1 Екатеринбурга спустя два месяца с момента обращения за медицинской помощью. В итоге ребёнку были проведены две сложных операции. В течение длительного периода девочка проходила восстановительные процедуры. В настоящее время ребёнку установлена инвалидность.

В итоге прокуратура направила в Краснотурьинский городской суд исковое заявление о взыскании с городской больницы компенсации морального вреда, причинённого здоровью девочки в результате некачественного оказания медицинской помощи.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ngs24.ru