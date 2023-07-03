На Урал привезли племенных свиней из Ирландии стоимостью более 50 млн рублей

В Екатеринбург из Ирландии привезли полторы сотни племенных свиней и хряков пород Ландрас, Крупная белая и Йоркшир возрастом до полугода и стоимостью более 50 млн рублей. Их приобрело одно из агропредприятий региона для обновления стада, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Животные перевозились в специальной автофуре, где на протяжении всего путешествия обеспечивался необходимый для их жизнедеятельности температурный режим.

«Фура с живым грузом пересекла государственную границу РФ около Смоленска. В пункте пропуска хряков осмотрели таможенники и сотрудники Россельхознадзора и подтвердили отсутствие подкарантинных заболеваний у перевозимых животных. Контроль декларации на товары и удалённый выпуск товара инспекторы Уральской электронной таможни осуществили в первоочередном порядке за 50 минут», — отметили в таможне.

По данным ведомства, всего с начала года таможенники оформили более 775 тонн живого груза.