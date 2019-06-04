На участника протестов в Екатеринбурге завели уголовное дело об оскорблении полицейского

Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении участника протестов против строительства храма в сквере в Екатеринбурге Станислава Мельниченко, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

На Мельниченко завели дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). По версии следствия, вечером 14 мая Мельниченко «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес специалиста отдела по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Евгения Крюкова. Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее, 29 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Мельниченко на 12 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга. При этом он рассказывал, что не участвовал в акции, а просто находился рядом. По его словам, 18 мая сотрудники полиции составили на него протокол, в котором он фигурировал как участник акции, а также требовали признаться в том, что он ругался матом во время протестов.