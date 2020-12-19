На трассе в Свердловской области внедорожник протаранил грузовик. Пьяного водителя эвакуировали в больницу на вертолёте

На трассе в Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Один из водителей получил серьёзные травмы. Чтобы спасти жизнь мужчины, его госпитализировали в областную больницу № 1 на вертолёте.
Авария произошла днём 19 декабря на 143-м км дороги Екатеринбург — Челябинск. По данным УГИБДД по Свердловской области, 61-летний водитель ехал в сторону южной столицы Урала за рулём внедорожника Hyundai Galloper. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина потерял контроль и врезался в стоящий на обочине грузовик Freightliner с полуприцепом Schmitz.
«В результате ДТП водитель Hyundai Galloper получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны лица и тупую травму живота. После чего мужчину на вертолёте доставили в ОКБ № 1 Екатеринбурга для оказания медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.
Для посадки вертолёта движение на Челябинском тракте пришлось перекрыть на 30 минут. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых также добавил, что в момент аварии виновник ДТП был пьян, исследование показало 0,493 мг/л в организме.
«Гражданин в текущем году сотрудниками ГИБДД уже два раза привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 12.9 ч. 1 КоАП РФ (скоростной режим) и один раз по ст. 12.8 ч. 1 за управление машиной в нетрезвом виде. Материал об этом сотрудники ДПС направили в октябре в суд Сысерти, по месту жительства. Рассмотрение дела было назначено на 22 декабря 2020 года. Предыдущее задержание для него, к большому сожалению, не стало уроком. По данному факту ведётся разбирательство. Можно не сомневаться, что нарушитель ПДД будет лишён водительских прав, и с большой долей вероятности ему вряд ли удастся избежать уголовной ответственности. За подобные безумные поступки наше законодательство предусматривает до 2 лет лишения свободы», — отметил полковник Горелых.