На трассе в Свердловской области внедорожник протаранил грузовик. Пьяного водителя эвакуировали в больницу на вертолёте

На трассе в Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Один из водителей получил серьёзные травмы. Чтобы спасти жизнь мужчины, его госпитализировали в областную больницу № 1 на вертолёте.

Авария произошла днём 19 декабря на 143-м км дороги Екатеринбург — Челябинск. По данным УГИБДД по Свердловской области, 61-летний водитель ехал в сторону южной столицы Урала за рулём внедорожника Hyundai Galloper. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина потерял контроль и врезался в стоящий на обочине грузовик Freightliner с полуприцепом Schmitz.

«В результате ДТП водитель Hyundai Galloper получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны лица и тупую травму живота. После чего мужчину на вертолёте доставили в ОКБ № 1 Екатеринбурга для оказания медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.

Для посадки вертолёта движение на Челябинском тракте пришлось перекрыть на 30 минут. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых также добавил, что в момент аварии виновник ДТП был пьян, исследование показало 0,493 мг/л в организме.