На трассе в Свердловской области столкнулось 20 автомобилей (ВИДЕО)

Днём 7 февраля около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, на месте ДТП образовался затор длиной порядка трёх километров.

Большая пробка на территории Сысертского городского округа со 182-го до 185-го километра трассы. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, затор образовался в результате минимум трёх столкновений.

«Возможно, кто-то из водителей превысил скорость и стал резко тормозить, либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга», — назвал предположительную причину ДТП Горелых.

В массовое ДТП попали автомобилисты, ехавшие в сторону Челябинска. Сведений о погибших или госпитализированных пока нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, в Свердловской области из-за непогоды ограничили движение междугородних автобусов. А в некоторых муниципалитетах ограничили работу всех видов транспорта. Позже в ГИБДД по региону ввели дополнительные ограничения для общественного и грузового транспорта на автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск в направлении из Екатеринбурга . На автодороге В. Пышма — Среднеуральск — Исеть с 9-го по 17-й км введено ограничение движения общественного транспорта и автобусного сообщения из Нижней Салды и Нижних Серёг. В тёмное время суток на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 19-го по 41-й километр и с 313-го по 326-й км в обратном направлении будет ограничено движение грузового транспорта. ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок и быть предельно аккуратными на дорогах.