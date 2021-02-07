Из-за непогоды в Свердловской области ограничили движение междугородних автобусов

В Свердловской области из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение для движения междугородних автобусов. В некоторых муниципалитетах ограничили работу всех видов транспорта.

По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, только за минувшие сутки в регионе произошло 16 аварий, в которых 8 человек погибли, 25 получили травмы различной степени тяжести. В связи с этим было решено ограничить движение общественного транспорта.

Так, в Каменске-Уральском ограничено движение междугородних автобусов. Движение общественного транспорта ограничено на автодороге Екатеринбург — Невьянск на участке с 1-го по 41-й км. На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск ограничено движение всех видов транспорта с 105-го до 145-го км. Такие же ограничения введены на автодороге В. Синячиха — Ирбит — с 0-го до 50-го км, на автодороге Нижняя Салда — Алапаевск — с 30-го по 80-й км.

Такие вынужденные меры вводятся из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог. Ограничения будут сняты после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения, добавили в УГИБДД по Свердловской области.