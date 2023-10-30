На трассе под Нижним Тагилом в ДТП пострадал 7-летний ребёнок

Накануне днём на 169-м километре автодороги​ Екатеринбург —​ Нижний Тагил —​ Серов произошло ДТП. 32-летняя женщина за рулём Toyota Opa ехала со стороны Кушвы в Нижний Тагил. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в опору электроосвещения. ​В результате аварии пострадала её 7-летняя дочь.​ С травмами различной степени тяжести ребёнок был доставлен в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила для оказания медицинской помощи.

«Семья​ направлялась домой​ в Нижний Тагил от родственников, проживающих в​ городе Кушве. Установлено, что несовершеннолетняя перевозилась без нарушения ПДД, находилась в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребёнка, что помогло минимизировать последствия», — сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции.

​Известно, что стаж управления легковым автомобилем​ женщины​ составляет 9 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекалась. В момент аварии была трезва.​ ​Полицейским тагильчанка объяснила, что из-за снега видимость ухудшилась, поэтому она потеряла контроль над автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, осуществили проверку состояния зимних шин, установленных на автомобиле,​ нарушений не выявлено. Основная причина ДТП будет установлена в ходе​ дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

ГИБДД просит водителей при ухудшении погодных условий быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров, включать фары и противотуманные фонари. Водителям, имеющим малый стаж управления транспортным средством, рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.