На трассе под Нижним Тагилом в ДТП пострадал 7-летний ребёнок

Накануне днём на 169-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. 32-летняя женщина за рулём Toyota Opa ехала со стороны Кушвы в Нижний Тагил. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в опору электроосвещения. В результате аварии пострадала её 7-летняя дочь. С травмами различной степени тяжести ребёнок был доставлен в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила для оказания медицинской помощи.
«Семья направлялась домой в Нижний Тагил от родственников, проживающих в городе Кушве. Установлено, что несовершеннолетняя перевозилась без нарушения ПДД, находилась в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребёнка, что помогло минимизировать последствия», — сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции.
Известно, что стаж управления легковым автомобилем женщины составляет 9 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекалась. В момент аварии была трезва. Полицейским тагильчанка объяснила, что из-за снега видимость ухудшилась, поэтому она потеряла контроль над автомобилем.
Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, осуществили проверку состояния зимних шин, установленных на автомобиле, нарушений не выявлено. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.
ГИБДД просит водителей при ухудшении погодных условий быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров, включать фары и противотуманные фонари. Водителям, имеющим малый стаж управления транспортным средством, рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.