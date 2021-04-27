На трассе под Нижним Тагилом неизвестные обстреляли Audi екатеринбургского адвоката

Екатеринбургский адвокат Дмитрий Палтусов, возвращаясь домой из командировки, попал под обстрел на подъезде к Нижнему Тагилу недалеко от села Малая Лая, пишет E1.ru. В Audi адвоката выстрелили из пневматического оружия, пуля попала в боковое стекло.
«Никакого беспредела в стиле 90-х, я уверен, что это просто хулиганы. Я цел, всё хорошо, стекло даже не попало в салон. Сначала вообще подумал, что камешек попал, потом увидел характерный для пули след, а потом вместе с полицейскими нашли части этой пульки в стекле. Заявление уже написал. Сотрудники местного отдела сказали, что шанс найти нарушителей крайне низкий, потому что раньше таких хулиганов в этих краях не встречали, но заявление приняли и дело взяли в оперативную разработку», — рассказал Палтусов.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что сообщение зарегистрировано в дежурной части ОП № 21 УМВД по Нижнему Тагилу.
«Гражданин, о котором идёт речь, в своём сообщении в территориальный ОВД не утверждает, что его машину обстреляли из пневматического оружия, он попросил сыщиков установить возможную причину повреждения стекла. Проверку поручено провести службе участковых уполномоченных. По её итогам будет принято обоснованное решение», — пояснил полковник Горелых.