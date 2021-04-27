На трассе под Нижним Тагилом неизвестные обстреляли Audi екатеринбургского адвоката

Екатеринбургский адвокат Дмитрий Палтусов, возвращаясь домой из командировки, попал под обстрел на подъезде к Нижнему Тагилу недалеко от села Малая Лая, пишет E1.ru. В Audi адвоката выстрелили из пневматического оружия, пуля попала в боковое стекло.

«Никакого беспредела в стиле 90-х, я уверен, что это просто хулиганы. Я цел, всё хорошо, стекло даже не попало в салон. Сначала вообще подумал, что камешек попал, потом увидел характерный для пули след, а потом вместе с полицейскими нашли части этой пульки в стекле. Заявление уже написал. Сотрудники местного отдела сказали, что шанс найти нарушителей крайне низкий, потому что раньше таких хулиганов в этих краях не встречали, но заявление приняли и дело взяли в оперативную разработку», — рассказал Палтусов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что сообщение зарегистрировано в дежурной части ОП № 21 УМВД по Нижнему Тагилу.