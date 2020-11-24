На трассе под Нижним Тагилом насмерть сбили пешехода

Вечером 23 ноября на Северном подъезде к Нижнему Тагилу 46-летний водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил пешехода.

Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что во время движения по трассе перед автомобилем в свете фар он увидел пешехода, который двигался по середине проезжей части. Водитель начал тормозить, но наезда избежать не удалось. Уточняется, что на одежде пешехода не было световозвращающих элементов. Погибшему мужчине было 69 лет. Его личность в данный момент устанавливается.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель из Нижнего Тагила. В течение 2020 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. В момент ДТП был трезв.

«Причина данного происшествия будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное мотивированное решение», — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части). При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. При этом пешеход должен обеспечить видимость этих предметов для водителей транспортных средств. При движении пешеходов вне населённых пунктов наличие световозвращающих элементов является обязательным.