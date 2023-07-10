На трассе под Нижнем Тагилом водитель уснул и устроил лобовое ДТП (ВИДЕО)

В субботу, 8 июля, днём на 135-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло лобовое ДТП. Как сообщают в ГИБДД Свердловской области, 35-летний водитель Mazda Capella неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai, за рулём которого был 32-летний мужчина. В аварии пострадали четыре человека.

Несовершеннолетние девочки 6 и 10 лет, находившиеся в автомобиле Mazda, которым управлял их отец, госпитализированы с сотрясением головного мозга в больницу Нижнего Тагила. Семья ехала из Берёзовского в Нижний Тагил. Автоинспекторы установили, что один ребёнок был пристёгнут ремнём безопасности, а другой находился в специальном автокресле. Правила перевозки детей не были нарушены. По словам водителя Mazda, он уснул за рулём.

Два пассажира автомобиля Nissan получили ушибы. Они были осмотрены врачами скорой помощи и отпущены домой.

​В дорожной полиции напоминают, что жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, замедляется скорость реакции, появляется сонливость и повышается риск уснуть за рулём. Во время поездок в такую погоду, особенно на длинные расстояния, автомобилистам следует позаботиться о достаточном запасе прохладной воды, необходимых лекарствах, а также средствах связи, заранее проверить техническое состояние автомобиля, работу системы кондиционирования и электроники, а также состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге.