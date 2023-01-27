На трассе под Кушвой произошло смертельное ДТП

Накануне вечером на автодороге Кушва — Баранчинский в районе 15-го километра трассы произошло смертельное ДТП. 60-летний мужчина за рулём ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в SsangYong. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте до приезда медиков.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности и проживают в посёлке Баранчинском. Водитель автомобиля SsangYong мужчина 1972 года рождения травм не получил, в автомобиле был один. Мужчина пояснил, что двигался со скоростью 90–100 километров в час, он пытался уйти вправо от столкновения с автомобилем, выехавшим навстречу», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В автомобиле ВАЗ помимо водителя находились 32-летний и 40-летний мужчины. Они с ушибами были доставлены в больницу Кушвы. В дорожной полиции отметили, что водительский стаж погибшего водителя составлял 9 лет. Причина ДТП устанавливается.