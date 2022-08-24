На трассе Екатеринбург — Серов погиб водитель Renault Logan, врезавшийся в припаркованную на обочине пожарную машину 

Накануне, 23 августа, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов около 22:40 произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Logan въехал в стоящую на обочине пожарную машину «Урал АЦ-4,0». Как сообщили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель иномарки скончался на месте, его пассажирка была госпитализирована.

По предварительной информации, 63-летний мужчина за рулём Renault Logan во время движения в сторону Екатеринбурга не справился с управлением и въехал в припаркованную пожарную машину. После этого иномарка вылетела с проезжей части. 63-летняя пассажирка получила различные травмы и была госпитализирована.

Госавтоинспекторы установили, что погибший водитель является жителем города Сухой Лог. Его стаж вождения — 41 год, к административной ответственности мужчина привлекался девять раз. В момент аварии он и его пассажирка были пристёгнуты ремнями безопасности.

Водитель «Урала», 57-летний мужчина, пояснил, что направлялся из Карпинска в Екатеринбург и остановился на обочине, чтобы отдохнуть. Мужчина оставил включённым аварийный сигнал, а через несколько минут почувствовал удар в заднюю часть машины.

На месте происшествия инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование.