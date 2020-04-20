На трассе Екатеринбург — Серов медики проверяют приезжих на коронавирус

По решению серовского штаба по противодействию распространению коронавируса на трассе Екатеринбург — Серов начали дежурить медики. Они проверяют на COVID-19 всех въезжающих в регион из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В работе поста принимают участие сотрудники полиции, управление гражданской защиты и серовские медики. Кардинальное новшество в том, что пост Серовской городской больницы из профилактического теперь стал медицинским. Сотрудники полиции выявляют в транспортном потоке лиц, въезжающих на территорию Серовского городского округа из регионов, обозначенных в указе губернатора Свердловской области, и рекомендуют пройти анализ на коронавирусную инфекцию нового типа», — сообщается в группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому все граждане, приезжающие в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, должны уйти на двухнедельный карантин.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».