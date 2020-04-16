Куйвашев обязал уходить на карантин приехавших на Урал жителей Москвы и Санкт-Петербурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram, что обязал жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, приезжающих в Уральский регион, в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса.

«Дорогие уральцы, многие из вас обращали внимание на то, что в Москве ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, чем в Екатеринбурге. При этом некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, к сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми. Это недопустимо, так как очень сильно влияет на распространение новой инфекции. Поэтому сегодня я подписал указ, в соответствии с которым люди, приезжающие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы», — написал Куйвашев.

Согласно указу губернатора, граждане, прибывающие из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, обязаны сообщать о своём прибытии по телефону 112 или (343) 312-08-81, в течение 14 дней находиться на карантине дома, при появлении первых признаков ОРВИ обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения больниц, соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме самоизоляции на дому.

Для нарушителей карантинного режима предусмотрены штрафы — в частности, по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица»). Меры были введены после того, как несколько случаев коронавируса в Свердловской области подтвердились у людей, прилетевших в регион из Москвы.

В России зафиксировано более 24 тысяч заражённых коронавирусом, большая часть случаев зарегистрирована в Москве. В Свердловской области на данный момент подтверждено 105 случаев коронавируса. В регионе до 20 апреля действует режим повышенной готовности: закрыта большая часть магазинов, рестораны, торговые центры, предприятия бытового обслуживания. Жители должны находиться дома, за исключением экстренных случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».