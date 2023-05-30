На трассах Нижнего Тагила установят детекторы транспортного потока

На 11-м километре Южного подъезда и на 3-м километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу установят детекторы транспортного потока. Приобретение современных приборов контроля стало доступно благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщает информационный портал Свердловской области, такая система мониторинга движения появится на восьми дорогах региона. Всего в 2023 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем направлено почти 229 млн рублей, в том числе 199 млн рублей из федерального бюджета, 30 млн — из областного.

Современные устройства позволят отслеживать и анализировать 28 параметров трафика, к которым относятся государственные регистрационные знаки, тип, марка, модель, цвет, скорость и направление движения автомобиля. Кроме того, система сможет фиксировать все транспортные средства в потоке. Мониторинг полученной информации позволит подсчитать суточный трафик с разбивкой по часам, полосам и направлениям движения и таким образом сделать движение по дорогам комфортным и безопасным.

В рамках нацпроекта в Нижнем Тагиле установят современные светофоры на 10 перекрёстках, а видеодетекторы транспорта появятся на 18 объектах. Также планируется отремонтировать 121 километр региональных автомобильных дорог. В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 19 участков улиц протяжённостью 18,8 километра и обновят светофоры на 27 перекрёстках, в Нижнем Тагиле — пять участков улиц протяжённостью 5,4 километра.