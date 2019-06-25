На территории школы №72 после капремонта сделают селфи-зону и новую автопарковку

В школе № 72 на Тагилстрое после капитального ремонта появится селфи-зона, оформленная в стиле лофт. На территории образовательного учреждения установят камеры видеонаблюдения и забор, а также сделают новую парковку. С какой именно стороны от здания школы она будет организована и на сколько мест, сейчас решают в мэрии Нижнего Тагила.

«Идём с опережением графика, — отметил глава города Владислав Пинаев во время посещения стройки. — Как и обещали губернатору [Евгению Куйвашеву], школа откроется уже 1 сентября этого года. И прослужит, думаю, ещё не один десяток лет. Даже самому на душе радостно. Сейчас в городе работы ведутся на многих объектах. Чем лучше мы покажем себя в реализации этих проектов, тем больше шансов у нас будет получить финансирование и в следующем году приступить к реконструкции ещё двух школ».

Ранее Владислав Пинаев попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева внести в комплексный план по развитию Нижнего Тагила к 300-летию города (2022 год) реконструкцию ещё двух школ — № 24 и 85.

Капитальный ремонт школы № 72 начался 1 апреля. В течение двух первых недель подрядчик ЗАО «Стройкомплекс» произвёл демонтаж электросетей, кровли, перегородок, старого штукатурного слоя на стенах и потолке и приступил к строительным работам. В ходе демонтажа было обнаружено, что на окнах первого этажа отсутствуют перемычки, необходимые для придания надёжности стеновой конструкции. Поэтому подрядчик принял решение об усилении конструкции. Строители уже обновили покрытие на крыше. Им предстоит также заменить канализационную и вентиляционную системы, привести в порядок классы и фасад здания, благоустроить школьную территорию и организовать спортивные площадки.

«Стройкомплекс» обещает закончить капитальный ремонт школы № 72 в Нижнем Тагиле к 1 сентября 2019 года. Зданию уже больше 70 лет, за это время капитальный ремонт в нём ни разу не проводился, при этом кровля и коммуникации серьёзно изношены. Экспертиза кабинетов и здания, которая была проведена ещё в 2015 году, показала, что пребывание в некоторых помещениях опасно.

На время ремонтных работ ученики и преподаватели «переехали» в недавно отремонтированную также «Стройкомплексом» школу № 56.