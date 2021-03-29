На территории Нижнетагильского лесничества фирма из Верхней Туры незаконно вырубила деревья

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что фирма «ТУРА-ЛЕС», которая арендует землю у Нижнетагильского лесничества, работает с грубыми нарушениями. В частности, бульдозер компании при расчистке лесной дороги от снега в январе — марте 2021 года повредил лесные насаждения различных пород объёмом не менее 19,1 куб. м, из-за чего деревья погибли.

Также водители ООО «ТУРА-ЛЕС», перевозившие древесину из лесосеки на склад, незаконно переехали вброд через водоохранную зону реки Малый Режик, отмечают в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор внёс представление директору ООО «ТУРА-ЛЕС» с требованием устранить нарушения. Также прокурор направил материалы в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям лиц, допустивших нарушения.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке в крупном размере.