На территории Нижнего Тагила впервые нашли редкий минерал, прежде не встречавшийся в России

На территории Нижнего Тагила в Меднорудянском малахитовом месторождении учёные обнаружили уникальный минерал петерсит иттрия. Как сообщили RG.RU в информационном управлении Уральского горного университета, такая находка представляет собой редкое сочетание химических элементов, которые в природе практически не встречаются.

«Работал с образцами и увидел непохожий на другие. Поскольку визуально диагностировать его не удалось, снял рентгенограмму. Она определила образец как агардит (Y). После уточнения состава на электронном микроскопе я пришёл к выводу, что это медно-иттриевый минерал, который состоит из иттрия, меди, фосфора и воды», — рассказал RG.RU автор открытия доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии УГГУ Сергей Суставов.

Известный минералог, профессор и член-корреспондент Академии наук Игорь Пеков подтвердил предположения уральских учёных и уточнил, что такой минерал ранее встречался только в Америке и Японии. Этот ценный редкоземельный металл широко применяется в производстве стекла и керамики — он придаёт конечному изделию термостойкость, ударопрочность и устойчивость к расширению, уточнили в информационном управлении УГГУ.