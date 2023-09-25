На Тагилстрое начали обкатку трамвайных путей

Накануне в своих социальных сетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о первом трамвае, проехавшем по путепроводу на улице Циолковского. Сотрудники МУП «Тагильский трамвай» приступили к обкатке путей.

«“Тагильский трамвай” вышел на обкатку путей на Тагилстрой. Как говорят специалисты, сначала надо “пробить колею”. Затем начнётся процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой несколько циклов. Обкатку будут проводить тщательно, так как прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства. Главное — обеспечить полную безопасность пассажиров при осуществлении перевозок», — написал Владислав Пинаев.

Ранее мэр обещал запустить трамвайное движение на мосту в конце июля, но этого не произошло. Сейчас на дорогах до сих пор не уложен третий слой асфальта, а дренаж трамвайных путей так и не обустроен подрядчиком — компанией «Уралстроймонтаж», которую уже оштрафовали на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения. По словам замглавы города по городскому хозяйству Егора Копысова, сейчас ищут дополнительное техническое решение, которое будет проходить повторную госэкспертизу.

При этом автомобильное движение по мосту на улице Циолковского полностью открыли в августе 2022 года, а сама реконструкция моста началась ещё в мае 2021 года. Напомним, что реконструкция моста на улице Циолковского оценивается в 1,17 млрд рублей. По контракту подрядчик должен завершить работы, включая капитальный ремонт улицы Октябрьской Революции, до 1 апреля 2024 года.