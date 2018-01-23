На тагильском заводе с «борзым» директором выявлена новая сумма долга перед работниками

На нижнетагильском заводе теплоизоляционных материалов, на руководство которого в связи с невыплатой заработной платы пожаловались сотрудники в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2017 года, выявили новый долг по выплате зарплаты в размере 300 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан областной прокуратуры Михаила Мякишева сообщает ТАСС.

Ранее сумма общей задолженности предприятия составляла около 10 млн рублей перед более чем 200 сотрудниками. Данная сумма накопилась с декабря 2015 года по январь 2017 года и была погашена после обращения к президенту.

«Та задолженность, на которую пожаловались президенту, погашена полностью. Но потом прокурор в ходе мониторинга документов выявил новую задолженность в 300 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Новая задолженность взыскана судом, однако неизвестно, перед какими сотрудниками у предприятия образовался долг.

«Данные лица в прокуратуру не обращались», — отметила старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Светлана Сухих.

Старший прокурор подчеркнула, что, несмотря на пристальное внимание к региону после обращения к президенту, в Свердловской области ещё остались предприятия с миллионными долгами перед работниками.

«Стоит отметить, что сейчас наиболее проблемное предприятие находится в Сысертском городском округе. Это завод элементов трубопроводов, задолженность которого превышает 80 млн рублей. Мы с этим предприятием работаем достаточно долго и пытаемся проблему решить», — отметила она, подчеркнув, что в основном задолженность образуется из-за неплатёжеспособности предприятий.

Всего, по данным областной прокуратуры, задолженность по зарплате перед работниками снизилась за 2017 год на 22%.