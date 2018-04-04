На свалке «Воловичи» под Коломной нашли опасные нарушения

Внеплановая проверка в марте обнаружила разлив фильтрата на мусорной свалке «Воловичи» под Коломной, рядом с которой недавно проходили акции протеста, со ссылкой на источник в Министерстве экологии и природопользования Московской области пишет РБК.

«После проведения лабораторного анализа проб воды и воздуха в месте разлива фильтрата будет определена сумма ущерба окружающей среде, которая будет предъявлена к возмещению эксплуатирующей полигон организации», — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что на свалке выявили и другие нарушения.

Свалочный фильтрат — это воды, прошедшие через полигон и впитавшие вредные вещества из отходов. Как объяснили РБК в «Гринписе», фильтрат с полигонов отводят через специальные каналы, изолированные от окружающей среды, и направляют на очистку. В этой смеси могут быть полуразложившиеся органические вещества, тяжёлые металлы, нефтепродукты, рассказал эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов.

Местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах с полигона «Воловичи». 25 марта они перекрыли дорогу к нему. Акции протеста продолжились и в последующие дни. Их участники стали требовать, чтобы полигон прекратил принимать «иногородний мусор». 27 марта к протестующим приехал глава Коломны Денис Лебедев и предложил переговоры. Чиновники пообещали провести дегазацию на свалке, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что новый полигон построят дальше от Коломны. 28 марта на акции протеста у «Воловичей» прошли задержания. 29 марта директор полигона Владимир Плясунов уволился по собственному желанию.

Ранее, осенью 2017 года, Роспотребнадзор выявил нарушения при дезинфекции выезжающих со свалки мусоровозов и предупредил, что из-за этого возможно распространение брюшного тифа и сибирской язвы, «так как на полигоне имеется скотомогильник», отмечает РБК, ссылаясь на материалы базы «СПАРК». В подмосковном Министерстве экологии сказали, что проверяли свалку и скотомогильников там не нашли.