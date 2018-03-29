На мусорном протесте в Коломне задержали около 30 человек

В Коломне во время протеста против свалки «Воловичи» задержали около 30 активистов, пишет «Дождь».

По словам жительницы Коломны Ирины Налетовой, принимающей участие в протестах, 27 марта состоялась встреча рабочей группы протестующих с главой Коломенского округа Денисом Лебедевым — «обещали закрыть проезд для московского мусора до пятницы, а в пятницу привезти из правительства решение вопроса». Даже после этого люди продолжили протестовать у дороги к полигону «Воловичи» — «обещаний было много, результатов мало».

Под Коломной протесты против использования «Воловичей» для мусора из Москвы начались с 25 марта. Тогда 50 человек перекрыли дорогу к свалке. По словам местного жителя Вячеслава Егорова, заранее проведение акции никто не планировал. Налетова подтвердила, что протесты начались с воскресенья, а мусоровозы из Москвы перестали идти с понедельника, «сейчас идут только машины с землёй и с мусором нашего города и района».

Жители отмечали, что из-за запаха с полигона у детей болела голова и им приходилось носить маски. При этом начальник управления администрации города по информационной политике Ирина Дмитриева отвергла эту информацию, добавив, что сама живёт в этом микрорайоне и «никакой вони там нет».

«Всё было тихо-спокойно, но потом к нам пожаловал ОМОН», — сказала Налетова.

К 19 часам 28 марта силовики задержали 30 жителей, участвовавших в протесте. Первым задержанным вменяли административное нарушение за участие в несанкционированных акциях. Пока Налетовой известно только об одной освобождённой женщине — она уже вернулась на место протестов, где, по подсчётам активистов, присутствуют около 500 человек.