На стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018, сделают изоляторы для буйных фанатов

Стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, оборудуют временными изоляторами, куда будут помещать правонарушителей, со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018» пишут «Известия».

На стадионах будут предусмотрены комнаты для размещения нарядов полиции, а также специальные помещения «для раздельного содержания доставленных правонарушителей разного пола». Задержанные правонарушители будут находиться в таких помещениях до тех пор, пока за ними не прибудет наряд полиции. Затем разбушевавшихся болельщиков направят в ОВД для оформления протоколов. Отмечается, что это стандартная мировая практика обеспечения безопасности на футбольных матчах.

Помещения должны быть просторными — не менее четырёх метров на человека, в комнатах необходимо установить вентиляцию и отопление, а также скамейку или диван. Для их обслуживания привлекается дополнительное количество волонтёров и сотрудников служб безопасности. На прилегающих территориях будет уделяться повышенное внимание бесперебойной работе систем видеонаблюдения, будут работать дополнительные наряды полиции и дружинники.

Напомним, в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: 15 июня состоится матч Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция и Перу, 24 июня — Япония и Сенегал, а 27 июня город ждет поединок Мексика — Швеция. Игры пройдут на Центральном стадионе («Екатеринбург Арена»).