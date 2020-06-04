На социальные выплаты из-за коронавируса в Свердловской области потратили больше 5 млрд рублей

В Свердловской области на меры по противодействию коронавирусной инфекции суммарно потратили больше 5 млрд рублей, сообщает министерство финансов региона.

По словам министра финансов Галины Кулаченко, средства направлены из областного и федерального бюджетов. Речь идёт о социальных выплатах — в частности, средства выплачены более чем на 507 тысяч детей, проживающих в Свердловской области.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов сообщил, что первая часть федеральных доплат работникам социальных учреждений Свердловской области уже поступила в регион и направлена сотрудникам 94 учреждений Среднего Урала.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил установить ежемесячную выплату из федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей для семей, имеющих детей до трёх лет, за апрель, май и июнь, а также с 1 июня распределить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет. Кроме того, выплачивается специальная федеральная доплата на три месяца для сотрудников социальных учреждений, работающих в условиях противодействия коронавирусой инфекции. Также в регионе обеспечиваются государственные гарантии по обязательному государственному страхованию работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях пандемии. Выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности лицам 65 лет и старше в период нахождения на карантине.

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