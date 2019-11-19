На севере Свердловской области мужчина и его пятилетний сын разбились на снегоходе

В посёлке Черемухово города Североуральска в ДТП с ВАЗ-2110 и снегоходом пострадали 36-летний водитель снегохода и его пятилетний сын, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Пострадавших увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

«На нерегулируемом перекрёстке 43-летний водитель ВАЗ-2110, имеющий стаж вождения 20 лет, при повороте направо на равнозначную дорогу выехал на встречку, где столкнулся со снегоходом марки "Тайга Варяг 500", водитель которого двигался через перекрёсток в прямом направлении», — сообщили в ведомстве.

Водителя снегохода госпитализировали, он находился без сознания, ребёнку поставлен диагноз «травматическая ампутация пальца на ноге», а также «перелом ноги». Ни на водителе, ни на пассажире шлема во время поездки не было.