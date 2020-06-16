На севере Свердловской области из нефтепровода разлилось 8 кубометров нефти

На территории Сосьвинского городского округа произошёл разлив нефти из магистрального нефтепровода, пишет «Интерфакс». На сайте регионального правительства отмечается, что, по предварительным данным, при подготовке к плановым работам на нефтепроводе между селом Кошай и посёлком Восточным разлилось 8 кубометров нефти. В пресс-службе регионального ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что инцидент произошёл на участке АО «Транснефть-Сибирь».

Между тем в сообщении компании отмечается, что 15 июня в 22:07 по московскому времени автоматизированная система контроля параметров работы компании зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк. В 22:09 по Москве работа нефтепровода на этом участке была остановлена.

«В ходе обследования нефтепровода работниками предприятия был обнаружен выход нефти в Сосьвинском районе Свердловской области. Общий объём выхода нефти составил 8,6 кубометра», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в водоёмы нефть не попала. На месте работают бригады аварийной службы, в работах задействовано 30 человек и 10 единиц техники, ведётся постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не окажет влияния на потребителей. Причины инцидента устанавливаются.