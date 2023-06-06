На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП, в котором серьёзно пострадал водитель

Накануне, 5 июня, в 17:00 на 143-м км Серовского тракта произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 56-летний водитель грузовика Scania, двигаясь по трассе в прямом направлении в сторону Екатеринбурга, врезался в «Газель NEXT», стоявшую на дороге перед светофором.

В Госавтоинспекции уточнили, что из-за столкновения «Газель» наехала на стоящий впереди фургон Peugeot Boxer под управлением 30-летнего водителя, который в момент ДТП ждал зелёный сигнал светофора. Peugeot, в свою очередь, врезался в ещё одну «Газель» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате массовой аварии пострадал 58-летний водитель «Газели NEXT». C закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга второй степени он был госпитализирован в ГБ № 1 Нижнего Тагила.