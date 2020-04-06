На Сахалине трёх страйкболистов обвинили в создании террористического сообщества

В Южно-Сахалинске трое жителей города обвиняются по статье 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и участие в нём»), пишет местное издание Sakh.com.

4 апреля у мужчин прошли обыски, после чего они были задержаны, а затем арестованы. Сообщается, что в ходе обысков у одного из фигурантов «был обнаружен предмет, возможно являющийся взрывным устройством». Следствие ведёт ФСБ.

По словам родственников одного из задержанных, все трое увлекаются страйкболом, кроме того, все трое занимались волонтёрством: участвовали в поисках пропавших людей. Никакого преступного бэкграунда и намерений посягать на существующий строй у них не было, уверены близкие задержанных. Родственники настаивают, что ни о каком посягательстве на общество и государство речи быть не может — даже подозрительные предметы могли быть подброшены в ходе обысков.

Стоит отметить, что увлечение страйкболом объединяло фигурантов громкого дела об организации «Сеть» (запрещена в России). Приговор фигурантам «пензенского эпизода» дела «Сети» был вынесен 10 февраля. По версии следствия, фигуранты «пензенского эпизода» хотели устроить мятеж и серию взрывов во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов. Большинство подсудимых заявляли, что давали признательные показания под пытками, однако все жалобы были отклонены. Фигуранты дела получили от 6 до 18 лет колонии.