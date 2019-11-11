На рынке «Таганский ряд» поймали беглого заключённого (ВИДЕО)

На рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге 10 ноября задержали сбежавшего из колонии заключённого Жамолиддина Ражабова, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Силовики провели операцию возле торгового павильона № 23-б. Во время внезапного задержания беглый преступник не оказал сопротивления.

Напомним, Ражабов 7 ноября сбежал из колонии-поселения № 45 в посёлке Восточном Камышловского района. Мужчина отбывал срок в отряде № 2, он был осуждён по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).