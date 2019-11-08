В Свердловской области разыскивают сбежавшего из колонии зэка

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области разыскивают сбежавшего из колонии-поселения № 45 Ражабова Жамолиддина Нормаматовича, осуждённого за незаконное лишение свободы человека. Как рассказали в пресс-службе ведомства, заключённый отсутствовал при проверке 7 ноября. Ранее беглец был зарегистрирован в городе Арамиль. Колония-поселение № 45 находится в посёлке Восточный Камышловского района.

Жамолиддину 37 лет, его рост — 195 сантиметров. Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (343) 359-56-11 или 02.