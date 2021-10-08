​​​​​​​На «Руше» при поддержке ЕВРАЗа появилась новая зона отдыха 

В территориальном общественном самоуправлении (ТОС) «Руш» появилось обустроенное место для прогулок на свежем воздухе. Новая зона отдыха «Дивный посад» построена на средства ЕВРАЗа и администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на средства гранта ЕВРАЗа в лесопарке поставили скамейки с навесами, беседку, урны и входную арку. Размещение уличной мебели и малых архитектурных форм местные жители выполняли сами. Также они засыпали площадки речной галькой, вместе украшали декоративные вазоны. По их мнению, проект благоустройства и совместная деятельность помогли им лучше узнать друг друга.

«Четыре дома, входящих в состав ТОС, находятся на территории, принадлежащей санаторию “Руш”. Рядом нет никакой инфраструктуры для досуга и занятий с детьми. Раньше мы хотя бы гуляли возле корпусов санатория, но с учётом противоковидных мер доступ туда закрыли. Поэтому год назад жители решили самостоятельно обустроить полуторакилометровую тропинку, ведущую до посёлка Старатель, и подготовили заявку на участие в грантовом конкурсе», — рассказала председатель ТОС Юлия Смирнова.

За девять лет существования ТОС «Руш» это не первый проект благоустройства территории. В 2019 году, после обращения представителей «Руша» к главе города, ТОС включили в муниципальную программу «Светлый город» и организовали регулярный маршрут общественного транспорта до отдалённого микрорайона.