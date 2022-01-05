На Режевском тракте иномарка врезалась в автобус. Пассажир легковушки погиб

В Свердловской области на 57-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись рейсовый автобус и Nissan. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 4 января около 14:55. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan во время движения выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус Буланаш — Екатеринбург. От удара автобус вылетел в кювет. После этого в Nissan врезался синий Logan, в этом автомобиле никто не пострадал.

Водитель и пассажиры «японца», в том числе мальчик 5 лет, были доставлены в больницу для осмотра медиками. Позже пассажир иномарки, который находился на переднем сиденье, скончался.

В автобусе было 39 пассажиров, в ДТП никто из них не пострадал. Людей до места назначения увёз другой автобус. Режевская городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту этого ДТП, сообщает Е1.