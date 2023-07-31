На продолжение ремонта Исинского тракта в Нижнем Тагиле из регионального бюджета выделили 25,3 млн рублей

Евгений Куйвашев направил 25,3 млн рублей Нижнему Тагилу на продолжение ремонта Исинского тракта. Распределение межбюджетных трансфертов утверждено постановлением регионального правительства, сообщает информационный портал Свердловской области.

Участок дороги протяжённостью 9 километров от улицы Ильича до реки Исы начали ремонтировать в прошлом году. Кроме замены асфальта, будут сделаны обочины, съезды и тротуары. Дополнительные средства на ремонт дорог, помимо Нижнего Тагила, получат ещё три муниципалитета: Богданович, Пелым и Белоярский городской округ. Общая сумма составляет почти 142 млн рублей.

В региональном кабмине отмечают, что в начале 2023 года в виде иных межбюджетных трансферов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог местного значения муниципалитетам было направлено 1,9 млрд рублей.

Напомним, администрация Горноуральского ГО потратит почти 82 млн рублей на ремонт Исинского тракта. В этом году мэрия Нижнего Тагила должна завершить работы на своём участке дороги.