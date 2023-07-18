В Нижнем Тагиле на окончание ремонта Исинского тракта потратят почти 82 млн рублей

Администрация Горноуральского городского округа ищет подрядчика на ремонт участка автомобильной дороги протяжённостью 3,4 км по Исинскому тракту за Вагонкой. Начальная стоимость контракта составляет 81 млн 730 тысяч рублей. Финансироваться проект будет из бюджета ГГО. Срок выполнения работ, согласно графику, составляет три года. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Первый этап работ начнётся 25 августа 2023 года. Полностью объект должны сдать до 30 сентября 2025 года.

В пояснительной записке сказано, что существующее асфальтобетонное покрытие имеет ямы, трещины и выбоины. В целом износ составляет до 50%, в таком же состоянии находятся примыкающая часть дороги и тротуары. По условиям контракта подрядной организации необходимо будет провести ремонт не только проезжей части, но и тротуара. Гарантия на верхний слой дорожного покрытия должна составлять 7 лет. Срок подачи заявок завершится на следующей неделе, 24 июля.

Напомним, что в 2023 году администрация Нижнего Тагила должна завершить работы на своём участке Исинского тракта. Там необходимо сделать дополнительную пешеходную зону до Иван-озера, местная доля софинансирования этого объекта составляет 2,3 млн рублей, недостающие средства — около 47 млн рублей, их городские власти ожидают получить от регионального Минтранспорта.