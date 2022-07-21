Свердловская область выделит 100 миллионов рублей на ремонт Исинского тракта

В Нижнем Тагиле отремонтируют Исинский тракт. Ремонт анонсировал на своей странице во «ВКонтакте» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев со ссылкой на итоги заседания регионального правительства. По словам главы города, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил выделение Нижнему Тагилу 100 миллионов рублей на ремонт дороги.

Согласно технической документации, будет отремонтирован участок дороги протяжённостью 9 километров от улицы Ильича до реки Иса. В проекте предусмотрена замена дорожного полотна, продумана система отвода воды с проезжей части, установка знаков и нанесение разметки. Планируется, что ремонтировать трассу будут, не закрывая полностью движение автотранспорта.

«Проект у нас есть, подрядчик определён. В августе приступим к ремонту муниципальной части дороги — 36 тысяч м², 5390 м от улицы Ильича до Иван-озера», — написал Владислав Пинаев в своих соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчиком выступил МУП «Тагилдорстрой».