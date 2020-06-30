На предприятии «Росатома» в Новоуральске зафиксировали более 40 случаев коронавируса

Более 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано на подконтрольном «Росатому» Уральском электрохимическом комбинате, со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет ТАСС.

«К сожалению, с учётом увеличивающегося количества заболеваний в Новоуральском городском округе (уже более 400 случаев) предпринятые АО "УЭХК" усиленные меры безопасности не смогли в полном объёме предотвратить распространение вируса среди работников комбината. Но в подавляющем большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно, это усложняет процесс недопущения передачи вируса, и поэтому на одной из промплощадок комбината количество инфицированных увеличилось до 30 человек. В целом сегодня на УЭХК 42 заболевших. Первый случай заболевания COVID-19 работника УЭХК зафиксирован в начале июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия дают результат: все случаи оперативно локализуются с участием МРУ ФМБА России, также УЭХК заблаговременно предпринял все необходимые меры для снижения риска заражения своих работников на предприятии. В пресс-службе добавили, что на предприятии ежедневно осуществляется температурный контроль и еженедельно проводится тестирование работников. Персонал обеспечен масками, перчатками, дезинфекторами, санитайзерами с дезинфицирующей жидкостью, ведётся контроль использования защитных средств работниками.

«Но сегодня сохраняется реальный риск заражения работников в быту, после работы», — отмечают в пресс-службе.

Уральский электрохимический комбинат входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома — ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.