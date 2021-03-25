На предотвращение и ликвидацию весеннего паводка в Нижнем Тагиле выделено 200 тысяч рублей

В этом году в Свердловской области весенний паводок может затронуть 28 населённых пунктов. В Нижнем Тагиле на противопаводковые мероприятия выделят 200 тысяч рублей. Сегодня, 25 марта, депутаты Нижнетагильской гордумы на очередном заседании обсудили готовность города к весеннему половодью. Начало паводков прогнозируют в конце апреля.

«По готовности к паводку прошло заседание МЧС и оперативно-поискового бюро (ОПБ). На случай подтопления службы выделили 30 пунктов временного размещения. В них смогут расположиться 8389 человек», — рассказал начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин.

В Нижнем Тагиле сейчас работает 11 гидротехнических сооружений. До 30 марта их состояние будет проверено ещё раз. Звонки о подтоплениях с 1 апреля будет принимать единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города и дважды в сутки будет направлять данные о зонах подтопления в центр мониторинга паводка Свердловской области.

Подтопляемыми территориями на сегодня являются деревня Баронская, посёлки Висимо-Уткинск, Песчаный и Евстюниха. За обстановкой в пригороде будут наблюдать сотрудники природного парка «Река Чусовая».

В районе посёлка Евстюниха, садов «Шахтёр» и «Энергетик» планируют провести отсыпку дорожного полотна. Мероприятия проведут за счёт государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года».