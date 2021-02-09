На полицейского, напавшего с ножом на посетителя бара в Заречном, завели уголовное дело

В отношении сотрудника полиции города Заречного возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, оперативный дежурный дежурной части отдела полиции № 29 МО МВД России «Заречный» подозревается в том, что ударил ножом в поясницу 30-летнего мужчину во время разборок. На данный момент следователи и полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, собирается доказательная база.

Напомним, в ночь на 6 февраля в одном из ресторанов города Заречного между двумя мужчинами случился конфликт, после чего один из них — 30-летний мужчина — вышел на улицу, а полицейский догнал его и нанёс ему удар ножом в поясницу. Как отмечают в полиции, подозреваемый был пьян, но при этом он не был при исполнении своих служебных обязанностей.