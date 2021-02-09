На полицейского, напавшего с ножом на посетителя бара в Заречном, завели уголовное дело

В отношении сотрудника полиции города Заречного возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, оперативный дежурный дежурной части отдела полиции № 29 МО МВД России «Заречный» подозревается в том, что ударил ножом в поясницу 30-летнего мужчину во время разборок. На данный момент следователи и полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, собирается доказательная база.
Напомним, в ночь на 6 февраля в одном из ресторанов города Заречного между двумя мужчинами случился конфликт, после чего один из них — 30-летний мужчина — вышел на улицу, а полицейский догнал его и нанёс ему удар ножом в поясницу. Как отмечают в полиции, подозреваемый был пьян, но при этом он не был при исполнении своих служебных обязанностей.
«По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности в установленном законом порядке. Кроме того, за просчёты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.