В Свердловской области пьяный полицейский напал с ножом на посетителя в баре (ВИДЕО)

В Свердловской области сотрудник полиции устроил поножовщину в баре после того, как его выгнали оттуда из-за поведения. В результате потасовки пострадал посетитель заведения.
Инцидент произошёл в субботу, 6 февраля, в баре «Тахов» в городе Заречном. Как сообщил источник E1.ru, полицейский ругался с другими посетителями, из-за чего его выгнали из заведения. Однако мужчина решил отомстить и пошёл домой за ножом.
«Уходит к себе домой, берёт два ножа, кухонный молоток и возвращается в заведение. При подъёме на второй этаж его останавливает один из охранников, он достаёт нож и в ходе погони за охранником наносит удар случайному посетителю, который находился в заведении, после чего уходит с места происшествия. Утром приходит на службу, даже не поясняя, что произошло», — рассказал источник издания.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии. Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
«По предварительным сведениям, 6 февраля примерно в 3:35 в заведении общественного питания по улице Таховской между двумя мужчинами произошёл конфликт. По его окончании молодой человек вышел на улицу. Вслед за ним вышел и неизвестный, который догнал его и нанёс удар ножом в поясничную область, после чего скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности в установленном законом порядке», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.