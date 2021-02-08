В Свердловской области пьяный полицейский напал с ножом на посетителя в баре (ВИДЕО)

В Свердловской области сотрудник полиции устроил поножовщину в баре после того, как его выгнали оттуда из-за поведения. В результате потасовки пострадал посетитель заведения.

Инцидент произошёл в субботу, 6 февраля, в баре «Тахов» в городе Заречном. Как сообщил источник E1.ru, полицейский ругался с другими посетителями, из-за чего его выгнали из заведения. Однако мужчина решил отомстить и пошёл домой за ножом.

«Уходит к себе домой, берёт два ножа, кухонный молоток и возвращается в заведение. При подъёме на второй этаж его останавливает один из охранников, он достаёт нож и в ходе погони за охранником наносит удар случайному посетителю, который находился в заведении, после чего уходит с места происшествия. Утром приходит на службу, даже не поясняя, что произошло», — рассказал источник издания.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии. Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.