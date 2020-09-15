На подготовку школ к учебному году в Нижнем Тагиле потратили более полумиллиарда рублей

В этом году на подготовку образовательных учреждений Нижнего Тагила к новому учебному году было потрачено 623 млн рублей. Деньги заранее предусмотрели в бюджете города. Об этом сегодня, 15 сентября, на думской комиссии по соцполитике рассказала замначальника управления образования по экономике и финансам Татьяна Гура. Она отметила, что 62 млн рублей было выделено также на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. Имеется в виду приобретение бесконтактных термометров, дезинфекторов и антисептических средств, бактерицидных облучателей, рециркуляторов, средств индивидуальной защиты и тепловизоров.

Из 623 млн рублей более 160 млн потратили на создание условий пожарной и антитеррористической безопасности. Почти 40 млн рублей направили на ремонты крыш, систем отопления и замену окон в школах и детских садах, свыше 200 млн рублей — на приобретение мебели, компьютерного оборудования и учебников. В 8 млн рублей обошлась подготовка проектно-сметной документации для приведения в порядок Городского дворца детского и юношеского творчества. Около 200 млн рублей стоил капремонт школы № 85. 60 млн рублей поступили из местного бюджета, остальные средства — из областного.

Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах города организовали разные входы для учеников с обязательной термометрией, а также обработкой рук с использованием антисептиков. В школе № 100 даже установили тепловизор. Для разведения потоков школьников в каждом образовательном учреждении разработано новое расписание — дети в разное время посещают столовую и выходят в коридоры во время перемен. За классами закреплены отдельные учебные кабинеты. Но пандемия коронавируса пока не уходит из Свердловской области. Несмотря на многочисленные меры профилактики, уже в шести школах Нижнего Тагила были выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией.

Отметим, всего приёмку проходили в этом году 64 школы, 8 дошкольных образовательных объединений и 9 учреждений допобразования. Школа № 85 из-за проведения ремонтных работ принималась отдельно от всех остальных. Всего с 1 сентября в 65 школах Нижнего Тагила начали обучение более 40 тысяч школьников, 4600 из них — первоклассники. По словам замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерия Сурова, образовательные учреждения ещё «никогда так сложно не сдавались».