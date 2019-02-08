На поддержку мусорных регоператоров в бюджете РФ зарезервируют 12 млрд рублей

Для поддержки региональных операторов по обращению с отходами в ходе «мусорной реформы» будут зарезервированы деньги в федеральном бюджет, со ссылкой на главу Минприроды Дмитрия Кобылкина пишут «Известия». Отмечачется, что речь может идти о 12 млрд рублей, однако Минфин может скорректировать сумму.

«Минфин зарезервировал деньги на случай, если где-то регоператор не сможет осуществлять свои полномочия. Период турбулентности составит, на мой взгляд, примерно полгода. В этот период хочется поддержать территории для того, чтобы не рухнула региональная схема», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что средства будут выделяться в зависимости от потребностей каждого региона.

«Помните, в Челябинске был мусорный коллапс? Цена вопроса — 14 млн рублей на быстрое решение проблемы. Это незначительные деньги для субъекта. Регоператоры должны были, по идее, иметь финансовый запас, чтобы быть готовыми к таким вызовам», — подчеркнул глава Минприроды.

По его словам, те регионы, «которые выбрали нормальных операторов», с такими сложностями не столкнутся.

Сейчас Минприроды ждет окончательного решения от Минфина «для того, чтобы оказывать поддержку из федерального бюджета регионам, которые в ней нуждаются», заявил ранее замглавы Минприроды Владимир Логинов. Некоторые субъекты уже сами выделяют регоператорам средства из своих бюджетов, чтобы снизить затраты, влияющие на рост тарифа. Так поступают, в частности, в Камчатском крае, Нижегородской и Ростовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, привел пример замминистра.

Также 7 февраля на заседании правительства были рассмотрены законопроекты, которые освободят операторов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами от уплаты НДС за оказанные гражданам услуги. Помимо этого, регионы получат право ввести для них льготу по налогу на прибыль вплоть до нулевой ставки для той части доходов, которая идёт в местный бюджет.

«В рамках поддержки региональных операторов услуги по обращению с ТКО будут освобождены от НДС», — сообщили в Минфине.

По данным Минприроды России, на сегодня уже 70 регионов перешли на новую систему обращения с отходами, а выбранные региональные операторы приступили к работе. В 15 субъектах пока отмечаются сложности, шесть из них будут готовы к переходу в течение первого квартала 2019 года. Таким образом, в апреле 2019 года порядка 90% регионов страны включатся в реформу, считают в министерстве.