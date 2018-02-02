На Паралимпиаду в Южную Корею поедут 33 российских спортсмена

Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на игры в Пхёнчхане, в которую войдут 79 человек, в том числе 33 спортсмена, пишет «Интерфакс».

«По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 года, из них 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих», — говорится в решении исполкома ПКР.

Спортсменами-ведущими являются сопровождающие лица, в частности для незрячих.

«Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем», — отмечается в заявлении.

Спортсмены, подписавшиеся под документом, отмечают, что «никогда не употребляли допинг» и выступают «только за честную борьбу».

Вице-президент ПКР Павел Рожков выразил мнение, что число представленных на Паралимпиаду спортсменов от России может ещё сократиться.

«13 февраля в Бонне согласуют список, предварительная аккредитация», — сказал Рожков.

В свою очередь президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил, что российскую сборную уже сократили вдвое.

«По меньшей мере уполовинили сборную, причём за счёт самых сильных — лыжники и биатлонисты, хоккеисты», — подчеркнул Лукин.

Он отметил, что медального плана на Паралимпиаду нет.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, Паралимпийские игры — с 9 по 18 марта.